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İstanbul'da öfkeli sürücü yol kesip çocuğa küfretti

İstanbul'da öfkeli sürücü yol kesip çocuğa küfretti İstanbul Ataşehir'de bir trafik magandasının yaptıkları pes dedirtti. Bir aracın önüne kırarak saldırmaya çalışan maganda, araç içindeki çocuğa da küfretti.