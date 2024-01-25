İstanbul'da trafik magandalarının neden olduğu olaylara bir yenisi daha eklendi.
Ataşehir'de trafikte seyreden iki sürücü arasında tartışma yaşandı.
O esnada araç sürücüsü, tartıştığı diğer otomobilin önüne kırarak durdurmaya çalıştı.
Tartıştığı sürücünün önünü kesti: Tehditler yağdırdı
Aracından inen ve agresif tavırlar sergileyen şahıs, art arda tehditler savurdu.
Aracından inmeyen sürücüye tehditler savuran şahıs, "Delikanlıysan inersin aşağı” diyerek tahriklerine devam etti.
'Arabada çocuk var' uyarısını umursamadı
Tehditler ve küfürler savuran şahıs, daha sonra "Arabada çocuğum var" uyarısını da dikkate almadı.
Saldırgan, iğrenç bir küfürle küçük çocuğu hedef alacak kadar ileri gitti.
Küçük çocuğa bile küfretti
Araçtaki çocuğa da küfreden maganda, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Tartışma anı, sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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