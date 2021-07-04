Oğlunu camdan sarkıtarak, hayatını tehlikeye atan M.Ö. gözaltına alındı. M.Ö., yaramazlık yapan oğlunu sakinleştirmeye çalıştığını bu nedenle camdan sarkıttığını söyledi.

İstanbul'da M.Ö isimli bir şahıs 3 yaşındaki oğlunu, seyir halindeyken arabanın camından sarkıttı. Hem oğlunun hayatını hem trafiği tehlikeye atan M.Ö., gözaltına alındı.

"YARAMAZLIK YAPINCA.."

M.Ö'nün ifadesinde çocuğun 3 yaşındaki öz oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık yaptığını ve sakinleştirmek istediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçundan adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklandı.

İstanbul'da oğlunu arabanın camından sarkıtan baba tutuklandı VİDEO



