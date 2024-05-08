İstanbul'da okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu öğrenci tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

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ensonhaber.com

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanılan olay tüm eğitim camiasını yasa boğdu..

Özel bir lisede okuyan Iraklı öğrenci 17 yaşındaki Y.K., geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı.

5 ay sonra okula gelen Y.K., sabah saat 10.00 sıralarında, okul müdürü olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Müdür hayatını kaybetti

Öğrencisi tarafından saldırıya uğrayan müdür İbrahim Oktugan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tutuklandı

17 yaşındaki Y.K., Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.