İstanbul'da öldürdüğü kişinin cesedini Bursa'ya götürdü

İki gündür aranan Nabıl Zabıba, Ahmed D. tarafından otomobil içerisinde silahla öldürüldü. Cesedi ön koltuğa oturtup uyuyan bir kişiymiş gibi Bursa'ya götüren ve ormanlık alana atan katil yakalandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yaşayan Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'dan 2 gündür haber alamayan eşi, durumu polise bildirdi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelinin son olarak bir otomobil galerisinde çalışan yine Yemen uyruklu Ahmed D. ile görüştüğünü tespit etti.

CİNAYETE KURBAN GİTTİ: 2 GÖZALTI

Polis, Ahmed D.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Ahmed D. birçok kez ifade değiştirdikten sonra cinayeti işlediğini kabul etti. Şüpheli cinayeti iş yeri sahibi Suudi Arabistan uyruklu Adnan İ.'nin azmettirmesi sonucu yaptığını anlatınca, Adnan İ. de gözaltına alındı.

Polis soruşturmasına göre piyasaya yüklü miktarda borcu olan Ahmed D., yine borçlu olduğu çalıştığı firmada kiralık aracını çalıştıran Nabıl Zabıba ile Gürpınar sahilinde buluştuğu bir süre sonra Ahmed D.'nin Nabıl Zabıba'yı öldürdüğü belirlendi.

CESEDİ ÖN KOLTUKTA BURSA'YA GÖTÜRDÜLER

Polis cinayetle ilgili tüyler ürpertici detaylara da ulaştı. Ahmed D.'nin, Zabıba'yı öldürdükten sonra cesedin emniyet kemerini taktığı ve üstüne bir mont örterek uyuyor süsü verdiği belirlendi. Şüphelinin bu şekilde yola çıkarak yaklaşık 100 kilometre yol kat edip, cesedi Bursa'da ormanlık alana attığı tespit edildi.

Yapılan soruşturmada şüphelinin cesedi otomobilin içinde taşırken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı. Ahmed D., daha sonra cesedi attığı yeri polis ekiplerine gösterdi. 23 Aralık 2021 tarihinde atıldığı yerden çıkarılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

OLAYIN ARKASINDAN ALACAK-VERECEK MESELESİ ÇIKTI

Poliste yapılan sorgularında Ahmed D.'nin azmettirici olarak işaret ettiği patronu Adnan İ. ise suçlamaları kabul etmedi. Poliste verdiği ifadesinde kimseyi öldürmesi için Ahmed D.'yi azmettirmediğini söylediği öğrenildi.

Yetkililer olayın ikili arasında alacak verecek yüzünden meydana geldiğini söylerken, şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öldürdüğü kişinin cesedini ön koltukta Yalova’ya kadar götürdü