İstanbul'da ölen Amerikalı gazeteci Andre Vltchek kimdir? Andre Vltchek nasıl öldü?

İstanbul'da ölen Amerikalı gazeteci Andre Vltchek kimdir? Andre Vltchek nasıl öldü?

Kiraladıkları VIP araç ile Samsun'dan İstanbul'a gelen gazeteci Andre Vltchek'in, araçtan inecekleri sırada eşi tarafından öldüğü fark edildi. Peki, Andre Vltchek nasıl öldü? Andre Vltchek kimdir?

Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı.

Sabah 05.30 sıralarında kalacakları otelin önüne geldiklerinde eşi tarafından uyandırılmaya çalışılan Anre Vltchek'in hareket etmemesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Andre Vltchek'in öldüğünü belirledi. İncelemede bulunan polis, 57 yaşındaki Anre Vltchek'in ölümünü kayıtlara 'şüpheli' olarak geçti. Andre Vltchek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANDRE VLTCHEK NASIL ÖLDÜ?

Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken, Andre Vltchek'in eşi ve şoförlerinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Peki, ölümü kayıtlara şüpheli geçen Andre Vltchek kimdir, nereli? Rus asıllı Amerikalı gazetecinin meslek hayatı nasıl? İşte Anre Vltchek'in hayatı hakkında tüm detaylar...

ANDRE VLTCHEK KİMDİR?

Andre Vltchek, 1963 yılında Sovyetler Birliği'ne bağlı Leningard'da (şimdiki adı ile Saint Petersburg) dünyaya geldi.

Filozof, araştımacı gazeteci, roman ve oyun yazarı Andre Vltchek, aynı zamanda fotoğrafçılık ve belgesel üzerine de çalışmalar yürüttü.





NOAM CHOMSKY VE ANDRE VLTCHEK

Noam Chomsky ile "batı, güç ve propaganda" konularını tartıştıkları "Batı Terörizmi: Hiroşima'dan İnsansız Hava Araçları Savaşına" isimli bir kitap ele almıştır.

Amerikan vatandaşlığına kabul edilen Andre Vltchek, ABD, Şili, Peru, Meksika, Vietnam, Samoa ve Endonezya'da yaşadı.

ANDRE VLTCHEK'İN ELE ALDIĞI KONULAR

Andre Vltchek, Peru, Keşmir, Meksika, Bosna, Sri Lanka, Kongo, Hindistan, Güney Afrika, Doğu Timor, Endonezya, Türkiye ve Orta Doğu'daki silahlı çatışmaları ele aldı.

140'tan fazla ülkeye seyahat eden Andre Vltchek, Japon gazetesi Asahi Shimbun, The Guardian, ABC News ve Çek Cumhuriyeti için makaleler yazdı.

2004 yılından ölümüne kadar, Vltchek Oakland Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırmacı olarak hizmet vermiştir.

France 24 , RT China Radio International, the Voice of Russia, Press TV, CCTV, ulusal televizyon ve radyo programlarında yer aldı.