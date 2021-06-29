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    İstanbul’da onlarca koyunu kapalı bagajda taşıdı

    Sıcak havaya rağmen onlarca koyunu kapalı bagajda taşıyan sürücü, bagaj kapağı açılınca aracını sağa çekti. Havasız kalan hayvanlar dışarı çıkmak isterken, sürücü hayvanları yeniden bagaja sıkıştırdı.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 11:12
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    İstanbul’da onlarca koyunu kapalı bagajda taşıdı

    İstanbul’da, Dudullu’dan Ataşehir istikametine seyir halinde olan panelvan aracın bagaj bölümünde, onlarca koyun olduğu görüldü.

    Sıcak havaya rağmen koyunları havasız ortamda taşıyan sürücü, bagaj kapağı açılınca aracını sağa çekti.

    Havasız kalan koyunlar dışarı çıkmak isterken sürücü kapağı kapatmaya uğraştı.

    KAMREYA YANSIDI

    Sürücü, hayvanları yeniden kapalı bagaja sıkıştırarak yoluna devam etti.

    Şahsın, hayvanları kontrol etmek için kafalarına vurduğu ve bagaja kapattığı o anlar, saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul’da onlarca koyunu kapalı bagajda taşıdı VİDEO

    İstanbul’da onlarca koyunu kapalı bagajda taşıdı #1

    İstanbul’da onlarca koyunu kapalı bagajda taşıdı #2

    İstanbul’da onlarca koyunu kapalı bagajda taşıdı #3

    İstanbul’da onlarca koyunu kapalı bagajda taşıdı #4

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