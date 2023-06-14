İstanbul'da operasyon: 3 terörist yakalandı Maltepe’de bombalı pankart asan faillerden terör örgütü TKP/ML üyesi 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart'ta Maltepe'deki otobüs durağına bombalı pankart asılmasına ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sabahın ilk ışıklarıyla baskın

TKP/ML üyesi oldukları iddia edilen faillerin izini süren ekipler, önce kimlik bilgilerine ulaştı, ardından da eşkallerini saptadı.

Operasyon için bu sabah düğmeye basıldı.

3 terörist yakalandı

Örgüt adına eylem yaptıkları belirlenen S.K., E.I. ve C.B. isimli 3 terörist, özel harekat timleri ve TEM ekiplerince yapılan baskında gözaltına alındı.

Teröristlerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller ve yasaklı yayınlara da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.