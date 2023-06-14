İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart'ta Maltepe'deki otobüs durağına bombalı pankart asılmasına ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Sabahın ilk ışıklarıyla baskın
TKP/ML üyesi oldukları iddia edilen faillerin izini süren ekipler, önce kimlik bilgilerine ulaştı, ardından da eşkallerini saptadı.
Operasyon için bu sabah düğmeye basıldı.
3 terörist yakalandı
Örgüt adına eylem yaptıkları belirlenen S.K., E.I. ve C.B. isimli 3 terörist, özel harekat timleri ve TEM ekiplerince yapılan baskında gözaltına alındı.
Teröristlerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller ve yasaklı yayınlara da el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.