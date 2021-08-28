İstanbul'da operasyonda, 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekiplerinin 3 ilçeye düzenlediği uyuşturucu operasyonuyla birlikte 46 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan maddeler Vatan Emniyet'te sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 ve 27 Ağustos tarihlerinde Bağcılar, Kâğıthane ve Sancaktepe'de torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Adreslere yapılan baskınlarda 5'i yabancı uyruklu 2'si Türk olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Yapılan aramalarda, 26 kilo 140 gram likit eroin, 17 kilo 240 gram eroin, 4 adet hassas terazi, 141 kilo 820 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen sodyum karbonat, 131 kilo 600 gram asit, 3 bin 800 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 220 gram kokain, 984 gram hint keneviri, 30 gram ecstacy, kalıp makinesi, aydınlatma sistemi, tabanca ve kroki ele geçirildi.

UYUŞTURUCULAR SERGİLENDİ

Baskın anları polis kamerasına yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

5 ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki şüphelilerden yabancı uyruklu 5 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüğü öğrenildi.









