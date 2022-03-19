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    İstanbul'da organ çetesine operasyon: 3 tutuklama

    Sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle İstanbul'da bir araya gelerek para karşılığı böbrek nakli yaptırmak isteyen yabancı uyruklular, yapılan operasyonla yakalandı.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 11:58
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    İstanbul'da organ çetesine operasyon: 3 tutuklama

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı organ çetesine operasyon düzenledi.

    Özel bir hastaneye 14 yıllık arkadaş olduklarını beyan ederek böbrek nakli için müracaatta bulunan Suriye uyruklu iki kişinin belgelerinin sahte olduğu belirlendi.

    PARA KARŞILIĞINDA ORGAN SATIŞI

    Yapılan incelemede bu kişilerin birbirlerini tanımadıkları, sosyal paylaşım sitesi üzerinden aracı vasıtasıyla tanıştıkları, evrakların aracı tarafından sahte olarak düzenlendiği ve anlaşmanın aracıya 1.500 dolar ile böbrek vericisinde 10 bin dolar ödenmek üzere yapıldığı tespit edildi.

    İstanbul’da organ nakli operasyonu VİDEO

    3 GÖZALTI, 1 TUTUKLAMA

    Böbrek alıcısı Suriye uyruklu F.M, böbrek vericisi Suriye uyruklu A.B. ve aracı Ürdün uyruklu M.A.A.H.  yakalanarak gözaltına alındı.

    İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ürdün uyruklu şüpheli ise tutuklandı.

    İstanbul da organ çetesine operasyon: 3 tutuklama #1

     

    İKİNCİ OPERASYON: DAYI-YEĞEN OLARAK TANITTILAR

    Operasyonun devamında Rusya uyruklu bir kişinin böbrek nakli olmak üzere Türkiye'ye geldiği belirlendi.

    Teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelinin 9 Mart'ta nakil için özel bir hastaneye müracaat ettiği tespit edildi.

    Tarafların kendilerini dayı-yeğen yakınlığında beyan ettikleri evraklar kontrol edildiğinde birbirleriyle akrabalık bağı bulunmadığı belirlendi.

    İstanbul da organ çetesine operasyon: 3 tutuklama #2

    2 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

    Yapılan incelemelerde evraklarının da sahte olduğu tespit edilen böbrek alıcısı Rusya uyruklu J.B. ile verici Kazakistan uyruklu M.B. gözaltına alındı.

    Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutukladı.

    Şüphelilerin 10 bin dolar karşılığında anlaştıkları ve nakil işlemiyle ilgili Ukrayna uyruklu bir kişinin aracılık ücreti olarak 3 bin dolar ödeme yaptıkları öğrenildi.

     


    İstanbul da organ çetesine operasyon: 3 tutuklama #3

    İstanbul da organ çetesine operasyon: 3 tutuklama #4

    İstanbul da organ çetesine operasyon: 3 tutuklama #5

    İstanbul da organ çetesine operasyon: 3 tutuklama #6


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