İstanbul'da organ ticareti yapan kişiler hastanede yakalandı

Emniyet ekipleri, organ ticareti yapan 4 şüpheliyi hastanede suçüstü yakaladı. Şüphelilerden 2 kişinin sahte pasaport kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı'yla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, organ nakli yaptırmak isteyen iki yabancı uyruklunun sahte pasaport kullanarak farklı hastanelerde tetkik yaptırdıkları bilgisini aldı.

4 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerden böbrek alıcısı Singapur uyruklu W.K.W. ve böbrek vericisi Kamboçya uyruklu L.M. ile organ ticaretine aracılık eden Hindistan uyruklu S.G. ve Kamboçya uyruklu N. P.'yi, 27 Ekim'de nakil için müracaat ettikleri özel hastanede yakaladı.

Yapılan üst aramalarında 4 kişinin pasaportu ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin, nakil için 50 bin dolar karşılığında anlaştıkları da tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, 'Organ ve Doku Ticareti' ile 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından aynı gün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.