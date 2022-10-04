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    İstanbul'da, organ ticareti yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon

    12 bin-60 bin dolar gibi bir meblağ ile yabancı uyruklu hastalara organlarını satan kişilere aracılık yaptıkları belirlenen çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 11 kişiden 10’u tutuklandı.
    • 04.10.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 13:13
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    İstanbul'da, organ ticareti yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon

    İstanbul’da, organ nakli bekleyen yabancı uyruklu hastalar ile organlarını satanlar arasında aracılık yaptığı tespit edilen çete, polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Özel bir hastaneden gelen organ nakli ihbarıyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini karı-koca ya da ağabey-kardeş olarak tanıtan, organ nakli olacak ve bağışlayacak kişilerin evraklarının sahte olduğunu tespit etti.

    Sahte evrakla ameliyat olmayı bekleyen 3 farklı hasta ve organ bağışçısı takibe alındı.

    Sahte belgelerle organ ticaretini gizlediler

    DHA’nın haberine göre; yapılan takiplerde bağışçılardan ikisinin böbreklerini 12 bin dolara, birinin ise 60 bin dolara sattığı, organ ticaretini akraba olduklarına ilişkin sahte belgelerle gizledikleri belirlendi.

    İstanbul da, organ ticareti yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon #1

    Yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalandılar

    Polis, tarafları bir araya getiren bir çete olduğunu, şüphelilerin organ ticareti karşılığında 12 bin dolar aldığını tespit etti.

    Yapılan çalışmalarda, şebeke üyelerinin Sakarya'da saklandıkları ve yurt dışına kaçış hazırlığı yaptıkları tespit edildi.

    İstanbul'da, organ ticareti yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon VİDEO

    10 şüpheli tutuklandı

    Ekipler, kaçmaya çalışan şüpheliler çete lideri Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z, örgüt yöneticisi M.T.H.B, örgüt üyeleri M.B., U.A. ile organ nakli için anlaşan tarafların da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına aldı.

    Şüphelilerden hasta olan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da, organ ticareti yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon #2

    İstanbul da, organ ticareti yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon #3

    İstanbul da, organ ticareti yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon #4

    İstanbul da, organ ticareti yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon #5

    İstanbul da, organ ticareti yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon #6

    İstanbul da, organ ticareti yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon #7


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