İstanbul’da organize hırsızlık kamerada

3 şüpheli girdikleri bir telefon mağazasında sergilenen yaklaşık 13 bin liralık bir telefonu alarmını spreyle etkisiz hale getirdikten sonra kilidini kırıp çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Okmeydanı semtinde cerrahi maskeli 1’i kadın 3 şüpheli, bir telefon mağazasını gözüne kestirdi.

Mağazanın kalabalık olmasını fırsat bilen şüphelilerden biri içeriye girerek, telefonları incelemeye başladı. Eline aldığı 13 bin lira değerindeki cep telefonunun alarmını, sprey sıkarak susturan şüpheli ardından dışarıya çıktı.

ORGANİZE HIRSIZLAR İŞ BAŞINDA…

Sonrasında diğer şüpheli içeriye girerek mağaza çalışanıyla konuşmaya başladı. Çalışanın bu şekilde oyalandığı esnada kadın şüpheli, alarmı susturulmuş olan cep telefonunu aldı ve montunun içerisine koyarak çaldı.

Soğukkanlı tavırları dikkat çeken kadın, mağazadan çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Okmeydanı’nda organize telefon hırsızlığı kamerada İZLE

"SON 6 AYDA, 7-8 MAĞAZA DA AYNI ŞEKİLDE SOYGUN GERÇEKLEŞTİ”

Hırsızlıkla ilgili konuşan mağaza sahibi Mehmet Tuncer bu tarz olayların arttığını belirterek diğer mağaza sahiplerini uyardı.

Tuncer, “Son dönemlerde diğer mağaza arkadaşlarımızla da konuşuyoruz çok fazla olmaya başladı bu tarz olaylar. Son 6 ayda 7-8 mağaza da aynı şekilde soygun gerçekleşti.” dedi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Güvenlik kamerası kayıtlarını alan iş yeri sahibi, emniyete giderek şikayette bulundu.

Polis ekipleri ise hırsızlık yapan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.