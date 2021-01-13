Bir iş adamının şirketine el koymaya çalışan organize suç örgütüne yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Baskın anı, kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Giyim Kent’te baskın gerçekleştirdi.

İşadamı T.E.'nin şirketine el koymak isteyen organize suç şebekesini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

6 ŞÜPHELİ, BASKINLA YAKALANDI

"Nitelikli yağma" ve "Tehdit" gibi suçlara karıştıkları iddia edilen şüpheliler S.B., A.İ.P., S.D., N.S., K.A., ve M.Ö. bu sabah düzenlenen baskında gözaltına alındı.

İstanbul'da organize suç örgütüne baskın yapıldı VİDEO



12 İMZALI SENET BULUNDU

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir tabanca, bir av tüfeği, 14 fişek ile miktarı girilmemiş 12 adet imzalı halde senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

















