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    İstanbul'da orman yangını

    Kayışdağı'nda yangın çıktı.
    • DHA
    • 28.06.2020 - 17:26
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    İstanbul'da orman yangını #1

     

    Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanda yangın meydana geldi.

    Hangi sebepten çıktığı belirlenemeyen yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    YANGINA HELİKOPTERLİ DESTEK

    İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye yangın helikopteri destek sağladı.

    Henüz söndürülemeyen yangına müdahale sürüyor.

    Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın ViDEO

    İstanbul'da orman yangını #2

    İstanbul'da orman yangını #3

    İstanbul'da orman yangını #4

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