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İstanbul'da orman yangını
Kayışdağı'nda yangın çıktı.
- DHA
- 28.06.2020 - 17:26
Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanda yangın meydana geldi.
Hangi sebepten çıktığı belirlenemeyen yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGINA HELİKOPTERLİ DESTEK
İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye yangın helikopteri destek sağladı.
Henüz söndürülemeyen yangına müdahale sürüyor.
Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın ViDEO