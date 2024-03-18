İstanbul'da ormanlık alandaki çöp konteynerine not bıraktılar: 'Ceset aşağıda' Belgrad Ormanı içinde bulunan çeşmeden su almaya gidenler, çöp konteynerinin üzerindeki 'Ceset aşağıda' yazısını fark edince durumu ekiplere bildirdi. İnceleme yapan polis, konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda bir erkeğe ait ceset buldu.

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DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde korkunç bir cinayet ortaya çıktı.

Dün saat 14.00 sıralarında Belgrad Ormanı içinde bulunan kaynaktan su almak için gidenler, yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerindeki notu fark etti.

Yanına yaklaştıklarında ise 'Ceset aşağıda ceset' notunu gördü.

Tanınmaz halde erkek cesedi bulundu

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ormanlık alanda yaptığı aramalarda, üzerinde kimliği bulunmayan ve tanınmaz haldeki bir erkeğe ait ceset buldu.

Olay yeri inceleme ekipleri, uçurumdan aşağı atılan ceset üzerinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Morga kaldırıldı

Arazi şartları nedeniyle atıldığı yerden çıkarılamayan ceset için olay yerine itfaiye ekibi çağırıldı.

Gelen itfaiye ekibi, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Ormanlık alandaki uçurumdan çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Çöp konteynerine yazılan notu görerek polise haber veren Dilek Sönmez, “Biz suya gelmiştik. 'Ceset aşağıda' diye yazı gördük. Sonra polise haber verdik. Polisler geldi, daha sonra olay yeri inceleme geldi. Ceset şu an aşağıda, almaya geliyorlar. Olayla ilgili hiçbir şey görmedik, sadece çöp konteynerine yazılan yazıyı gördük." dedi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)