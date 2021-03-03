İstanbul'da otel girişine tırmanıp megafonla etrafa seslendi

Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs, çalıştığı otelin giriş kapısına tırmanarak megafonla etrafa seslendi.

İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye cadde üzerindeki bir otelde yıllardır temizlik görevlisi olarak çalışan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Rüstem Ö., öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çalıştığı otelin girişine çıktı.

OTELİN GİRİŞİNE ÇIKTI, ETRAFTAKİLERE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Megafon alan ve elindeki haritayı etrafa gösteren şahıs, vatandaşlara seslenmeye başladı. Şahsın ilginç bir şekilde megafonla bağırdığını gören çevredeki vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Şahsın aşağıya inmemesi üzerine otel görevlileri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı aşağıya inmesi için ikna etme çalışmalarına başladı.

AŞAĞI İNMEYİNCE POLİS YANINA ÇIKTI

Şahsın aşağıya inmemesi üzerine polis ekipleri merdiven uzatarak yanına çıktı. Yanına ulaşan polis, Rüstem Ö.’yü aşağıya indirdi.

Şahıs ardından polis otosuna konularak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan ilginç olay ise kameralara yansıdı.