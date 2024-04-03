İstanbul'da otele uzun namlulu silahlarla saldırı: Metrobüse de sıçradı Kimliği belirsiz kişiler tarafından otele uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, kurşunlar içerisinde yolcuların da olduğu seyir halindeki metrobüse de isabet etti.

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İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün gece saatlerinde kurşun sesleri duyuldu.

E-5 Karayolu yanyol üzerinde bulunan 4 katlı bir otel önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir sebeple uzun namlulu silahla ateş açtı.

Metrobüse de isabet etti

Açılan ateş sonucu kurşunlar otelin camına ve dış cephesine isabet ederken bazı kurşunlar ise içerisinde yolcuların da olduğu seyir halindeki metrobüsün camlarına isabet etti.

Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinde kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlar tahliye edildi

Kurşunların camlarına isabet ettiği metrobüsteki vatandaşlar, kısa sürede tahliye edilirken yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.

Şans eseri metrobüste ve otelde kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Saldırganlar aranıyor

Olay yeri inceleme ekipleri otel ve metrobüste incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde otel ve çevresinde uzun namlulu silaha ait çok sayıda boş kovan buldu.

Polis ekipleri, saldırı sonrası olay yerinden kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)