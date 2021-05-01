İstanbul'da otobüs durağında kıyafet tartışması: Böyle giyinemezsin

İstanbul'da otobüs durağında kıyafet tartışması: Böyle giyinemezsin

Otobüs durağında beklediği sırada yanından geçen genç kadının kıyafetine bakarak laf atan şahıs çevredekilerin tepkisi üzerine "Böyle giyinirse bakarım, ikaz etme hakkım var" dedi.

İstanbul'da bir otobüs durağında önünden geçen kadının kıyafetine bakarak sözlü tacizde bulunan yaşlı adamın o anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BÖYLE GİYİNEMEZSİN"

Kıyafetine baktığı gerekçesiyle genç kadının tepki gösterdiği adamın “Böyle giyinemezsin, giyinirsen biz bakınca bir şey diyemezsin” ifadeleri kullanması üzerine tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olayda vatandaşlar "Bakamazsın dayıcım, çarşaf da giyer, şort da giyer" diyerek sesini yükseltti.

Tacize uğrayan kadının“Sen gözüne hakim olacaksın” tepkileri üzerine şahsın verdiği cevap şaşırttı. Yaşlı adam, "İkaz etme hakkım var" diyerek kendini savundu.

Otobüs durağında kıyafet tartışması: Böyle giyinemezsin VİDEO