Kadıköy'de katlanabilir bisikletiyle otobüse binen kadına otobüsün şoförü saldırdı. Sladırgan şoförün lisansı askıya alındı.

İstanbul'da Kadıköy'de bir kadın katlanan bisikletiyle Özel Halk Otobüsüne bindi.

Otobüse binen kadına Halk Otobüsünün şoförü saldırdı. Yolcuyu darp etmeye çalışan şoförü araya giren yolcular güçlükle engelledi.

Otobüs şoförünün maske takmadığı gözlenirken olay anı saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜNÜN LİSANSI ASKIYA ALINDI

Olaya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada ise, “Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır" denildi.

İstanbul'da otobüs şoförü bisikletli kadın yolcuya saldırdı VİDEO











