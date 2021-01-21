Görev başında olan otobüs şoförü, trafikte sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen araç sürücüsü ile arkadaşları tarafından önü kesilerek darbedildi.

İstanbul'da, Hamidiye Mah.-Şişli hattında çalışan İETT otobüs şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı.

Şoför olaya aldırış etmeyerek görevine devam ederken, araç sürücüsü Kağıthane Merkez durağında otobüsün önünü kesti.

ARKADAŞLARIYLA ŞOFÖRE SALDIRDI

Saldırgan ve yanına aldığı arkadaşları önce otobüsün camlarını kırdı, ardından da şoförü ile yanında bulunan oğlunu darbetti.

Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler ise bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

Yaşanan o anlar da cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

İstanbul'da otobüs şoförüne saldırı kamerada