Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da otobüste kadın yolcuya taciz

İstanbul'da otobüste kadın yolcuya taciz Esenyurt’ta otobüste bir kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, diğer yolcular tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar kameralara yansıdı.