İHA
İstanbul'da dün akşam saatlerinde Avcılar-Kıraç seferini yapan otobüste yabancı uyruklu K.M.A.M. isimli şahıs, otobüsteki İ.E. isimli kadın yolcuya sarkıntılık yaptı.
Kadın tepki gösterirken, şoför otobüsü durdurdu.
Otobüste kadına sarkıntılık yaptı: Meydan dayağı yedi
Araç içindeki diğer yolcular şahsı dışarı çıkarırken, olay polis ekiplerine bildirildi.
Bu sırada yolculardan bazıları şahsı darbetti.
Şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
Tutuklandı
Emniyette işlemleri biten şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Yaşanan o anlar ise araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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