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    İstanbul'da otobüste 'maske takmama' kavgası

    Kadıköy'den Pendik'e giden İETT otobüsündeki yolcu maskesini burnunun altına indirince diğer yolcular tepki göstermesiyle ortalık karıştı. Seslerin yükseldiği anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 22.08.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 10:50
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    İstanbul'da otobüste 'maske takmama' kavgası

    İstanbul'da seyir halindeki 16 numaralı İETT otobüsünde maskesini burnunun altında takan bir yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı.

    Önce uyarılan kişi maskesini düzeltmeyince otobüsteki diğer yolcularında tepkisiyle karşılaştı. Tartışmaya otobüsteki diğer yolcular da karıştı.

    "MASKENİ DÜZGÜN TAK"

    Bazı yolcular koronavirüs geçirdikleri halde maske takmaya devam ettiklerini söylerken, bazıları da hastanede tüm gün çalıştıkları halde maskelerini çıkarmadıklarını ifade etti.

    İstanbul'da otobüste 'maske takmama' kavgası ViDEO

    BAHANELER UYDURDU

    Maskesinin konuştukça kaydığını söyleyen kişi, kalabalığı ikna edemedi ve ortalık karıştı. Maskesini çenesinin altında takan kişi ile otobüsten inmesini isteyen diğer yolcular uzun süre tartıştı.

    O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    İstanbul da otobüste maske takmama kavgası #1

    OTOBÜSTEN İNMEDİ

    Öte yandan otobüs şöförü maskesini burnunun altında takan yolcunun otobüsten inmesini istedi. Ancak yolcu kabul etmeyerek devam etti.

    İstanbul da otobüste maske takmama kavgası #2

    İstanbul da otobüste maske takmama kavgası #3

    İstanbul da otobüste maske takmama kavgası #4

    İstanbul da otobüste maske takmama kavgası #5

    İstanbul da otobüste maske takmama kavgası #6

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