İstanbul’da otomobil bariyerlere girdi: 2 yaralı

Hurdaya dönen otomobil içerisine giren demir bariyer, itfaiye tarafından sökülürken; iki kişinin de feci kazada bacakları koptu.

İstanbul'da facianın adresi, D-100 Karayolu Cevizli mevkisi oldu.

Kadıköy yönünden Tuzla istikametine seyir halinde olan ve içerisinde Emirhan K. ile şoför Ahmet Kağan A.'nın bulunduğu 41 BU 129 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 03.00 sularında kontrolden çıktı.

İKİSİ DE SIKIŞTI

Yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak sürüklenen otomobilin içerisine giren demir bariyer, sürücü ve yolcuyu oldukları yerde sıkıştırırken ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından yolcu Emirhan K.'ı sıkıştığı yerden çıkarttı.

BARİYER KESİLDİ

Demir bariyerin ikiye böldüğü otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için bariyeri kesen ekipler yaklaşık kırk beş dakikanın sonunda da sürücü Ahmet Kağan A.'ı hurdaya dönen otomobilden çıkartmayı başardı.

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BACAKLARI KOPTU

İlk müdahaleye sıkıştıkları otomobilin içerisinde başlayan sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahaleye devam ederken ayakları kopan şoför ve yolcu Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazazedelerin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

KOPAN UZUVLAR UZUN SÜRE OTOMOBİLİN İÇERİSİNDE ARANDI

Can pazarının kurulduğu D-100 Karayolu Cevizli mevkisinde otomobilin sol tarafından girip sağ tarafından çıkan ve içerisinde bulunan iki kişiyi oldukları yerde sıkıştıran demir bariyer, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kesilirken hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan iki kişiye ait kopan uzuvlar da sağlık ekiplerince toplandı.

SAĞLIK EKİPLERİ BULUP, HASTANEYE GÖNDERDİ

İki kazazedenin hastaneye sevk edilmesinin ardından otomobil içerisinde inceleme yapan sağlık ekipleri, bulunan uzuvları özel çantalara bırakarak hızla hastaneye ulaştırdı.