İstanbul'da otomobil hırsızlarının birinin 39 diğerinin 21 suç kaydı bulundu

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yakaladıkları otomobil hırsızlarından Murat D.'nin 39 , Ümit H.'nin ise 21 suç kaydı olduğunu tespit etti.

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri otomobil çalan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin çok sayıda otomobil çaldıkları ve evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Kimlikleri tespit edildi

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini de tespit etti.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önceki gün yaptıkları operasyonda şüpheliler 33 yaşındaki Murat D. ile 35 yaşındaki Ümit H. gözaltına aldı.

Şüphelilerin dosyalarca suç kaydı çıktı

Şüphelilerden Murat D.'nin daha önceden 39 , Ümit H.'nin ise 21 suç kaydı olduğu belirlendi.

Ümit H.'nin ayrıca kasten adam öldürme suçu sebebiyle 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

2 şahıs adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.