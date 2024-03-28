DHA
İstanbul'da trafik kazasında ölümden döndüler.
Kadıköy ilçesinde saat 00.30 sıralarında seyir halindeki Kerem Temur'un kulandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Serhat Başkan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Yola savruldular
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Serhat Başkan ve yanındaki Hakan Başkan yola savrularak yaralanırken, otomobil kaldırımdaki dubalara çarparak durabildi.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındılar
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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