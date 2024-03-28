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İstanbul'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı

İstanbul'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralandı Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü seyir halinde olan motosiklet ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrulurken, yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.