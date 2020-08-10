Çalışır halde bıraktığı arabasının kaçırıldığını fark eden araç sahibi, arabasını kurtarmak için canını hiçe sayıp hırsızların önüne atladı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan ve öğretmen olan Ahmet Erim, otomobiliyle evinin yakınlarında bulunan bir markete geldi.

Erim dalgınlıkla aracını çalışır halde bırakarak markete girerken, otomobilin yanına ise başka bir araç yanaştı ve içinden inen bir kişi, Erim’in aracına bindi.

DURDURMAK İÇİN ARACIN ÖNÜNE ATLADI

100 bin lira değerindeki otomobili çalan hırsız ve diğer araçta bulunan arkadaşı olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, durumu fark eden Erim dışarı çıkarak arabasını çalan hırsızların önünü kesmek için aracın önüne atladı.

Gözü kara hırsızlar ise aracı Erim’in üstüne sürerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Arabasının çalınmaması için mücadele eden Ahmet Erim yola savrularak ayağından yaralandı.

İstanbul'da otomobilini kurtarmak için canını hiçe saydı

"EŞİM YENİ DOĞUM YAPTI, DALGINDIM"

Arabası çalınan Ahmet Erim ekmek almak için markete girdiğini belirterek, "Benim de eşim 3 gün önce doğum yapmıştı. Biraz da kafam dalgındı. Ondan istifade çalışır halde bıraktım. Kasada ücret ödeyecektim ki arkamı döndüğümde adamı arabama doğru koşarken gördüm. Ben de hemen dışarı fırladım, arabanın önüne kendimi siper ettim ezdi geçti. Durumu polis ekiplerine bildirdik umarım ki bulacaklar. Emniyet güçlerine güveniyoruz. Konuyla ilgili Pendik Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Bir an önce bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.