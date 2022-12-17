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    İstanbul'da oyuncak silahla kuyumcu soyma girişimi

    Gaziosmanpaşa'da oyuncak silahla soygun girişimi yapan bir kişi, kuyumcunun direnmesi üzerine kaçtı. Yakalanan soyguncu tutuklandı.
    • 17.12.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 10:57
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    İstanbul'da oyuncak silahla kuyumcu soyma girişimi

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yüzünde maske olan kapüşonlu bir kişi kuyumcu dükkanına girip elindeki çantayı altın tezgahının üstüne bıraktı.

    Cebinden silah çıkartan kişiyi gören kuyumcu dükkanı çalışmaları silahı elinden almaya çalıştı.

    Kuyumcu direnince kaçtı

    DHA'nın haberine göre panik yapan soyguncu hızla kaçarak kayıplara karıştı.

    Polis ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi.

    İstanbul'da oyuncak silahla kuyumcu soyma girişimi VİDEO

    Evinde gözaltına alındı

    65 farklı kamera incelemeleri sonucu, şüphelinin minibüse bindiği, o sırada maskesini çıkarttığı görüldü. Yeri tespit edilen M.A., geçen Perşembe günü Esenler'de evinde gözaltına alındı.

    M.A.'nın soygun girişimi sırasında kullandığı silahın oyuncak silah olduğu, olay sonrası çöpe attığı tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da oyuncak silahla kuyumcu soyma girişimi #1


    İstanbul da oyuncak silahla kuyumcu soyma girişimi #2

    İstanbul da oyuncak silahla kuyumcu soyma girişimi #3

    İstanbul da oyuncak silahla kuyumcu soyma girişimi #4

    İstanbul da oyuncak silahla kuyumcu soyma girişimi #5

    İstanbul da oyuncak silahla kuyumcu soyma girişimi #6

    İstanbul da oyuncak silahla kuyumcu soyma girişimi #7


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