İstanbul'da Özbek kadının başına gelmeyen kalmadı: Fuhşa zorlandı, bebeği satılmak istendi Esenyurt’ta fuhşa zorlanan ve karnındaki bebeği satılmak istenilen Özbekistanlı Muxlısaxon Karımova, ilaç içip düşük yapınca darbedildi. Saldırganlar o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülere ulaşan Karımova polise gidip şikayetçi oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz gün Özbekistanlı Muxlısaxon Karımova, polise giderek Yunus Emre D. ile başka bir kişinin kendisini fuhşa zorladığını, pasaportuna el koyduğunu iddia ederek şikayette bulundu.

Karımova, kanıt olarak da Yunus Emre D. tarafından çekilen ve bir mesajlaşma platformunda paylaşılan darbedildiği anlara ait görüntüleri sundu.

Karımova'nın da ilaç alarak Avcılar'da bir otelde çocuk düşürdüğünü ve klozete attığını belirleyen polis ekipleri, şüpheliler Yunus Emre D. ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlatırken Karımova'yı ise gözaltına aldı.

Ev karşılığında çocuk yapmak için İstanbul'a geldi

İşlemleri için emniyete götürülen Karımova'nın, Özbekistan'da yaşarken çocuk sahibi olmak isteyen Soner ile tanıştığını söylediği öğrenildi.

Kadının, Soner'in 'Gel bana çocuk yap, sana karşılığında bir ev vereceğim' dediği, bunun üzerine Türkiye'ye geldiğini belirttiği kaydedildi.

Karımova'nın Türkiye'ye geldikten sonra Soner'den hamile kaldığı, bir süre aynı evde kaldıkları ancak baskılar üzerine kaçtığı tespit edildi.

Evden kaçtıktan sonra önce Fatih'te bir iş yerinde çalışmaya başlayan Karımova, burada birlikte çalıştığı bir kadından çocuğunu satmasını istedi.

Pasaportuna el koyup fuhşa zorladılar: Çocuğunu satmak istediler

Ancak kadın çocuğu satamadı. Daha sonra Esenyurt'a giden Karımov, burada da Yunus Emre D. ile tanıştı.

Yunus Emre D. ile bir arkadaşı, pasaportuna el koyarak Karımova'yı fuhşa zorladı. 2 kişi, Karımova'nın karnındaki bebeği de satacaklarını söyledi.

Ancak Karımova'nın, bir süre sonra ilaç içerek karnındaki 4 aylık bebeği düşürüp, kaldığı Avcılar'daki otelin klozetine attığı belirlendi.

Karımova'nın çocuğu düşürdüğünü öğrenen 2 kişi, kadını hesap sorarak darbetti. O anları ise kayıt altına aldı.

Darbettikleri anları kayda aldılar

Bu kayıtları ise bir mesajlaşma platformunda paylaştı. Polis, görüntüleri çeken kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Karımova, adliyeye sevk edildi. Karımova, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan Karımova'nın darbedildiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin, Karımova'ya düşürdüğü çocuk için hesap sorduğu, küfürler ederek kadını darbettikleri, araçtan inen Karımova'ya yeniden araca binmesi için baskı yaptıkları anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)