Bayrampaşa'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire, tedavi altında bulunan bebeğin babası tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul Bayrampaşa'da 29 Eylül günü saat 20.40 sıralarında özel bir hastanede meydana gelen olayda iddiaya göre, doğumundan itibaren tedavi gören ve hafta başında kalp ameliyatı yapılmak üzere Küçükçekmece'deki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 5 aylık Kaan adlı bebeğin, doğduğu özel hastaneye nakli için işlemlere başlandı.

Bebeğin babası İ.Y, çocuğunun durumu ile ilgili aradığı özel hastanedeki görevlilerle telefonda tartıştı.

TELEFONDA TARTIŞIP HASTANEYE GELDİ, HEMŞİREYİ VURDU

Daha sonra hastaneye gelen baba, yaşanan arbedede silahını ateşleyerek erkek hemşire E.A'yı yaraladı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan E.A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olaydan kısa süre sonra ruhsatsız tabanca ile yakalanan İ.Y. ise “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'da özel hastanede erkek hemşireye silahlı saldırı VİDEO