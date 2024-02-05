İstanbul'da Palalı Sabri cinayeti: 8 şüpheli adliyede Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'yi öldüren Çetin G. ve beraberindeki 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

DHA

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi Talimhane Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi'nde 3 Şubat Cumartesi saat 01.30 sıralarında Sabri Çelebi, eski ortağının iş yerine giderek oradakilerle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırmasından dolayı 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Çelebi ve beraberindekiler, araca bindi. O sırada arkadan gelenler ile yeniden tartışmaya başladı.

Bu sırada karşı tarafın çalışanlarından Çetin G., silahını çıkararak art arda ateş etti. Sabri Çelebi, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti.

2 pompalı tüfek 4 tabanca ele geçirildi

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmasıyla cinayet şüphelisini ve olaya karışan kişileri tespit etti. Polis ekipleri 13 farklı adrese yaptığı operasyonda cinayet zanlısı Çetin G. ile 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon yapılan adreslerde 2 pompalı tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)