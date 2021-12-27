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- İstanbul'da palet hırsızları kamerada
İstanbul'da palet hırsızları kamerada
Kamyonetle gelen 2 hırsız, bir marketin önüne dizilen paketleri çalarak uzaklaştı.
- İHA
- 27.12.2021 - 13:47
- Güncelleme : 27.12.2021 - 13:54
İstanbul Arnavutköy'de Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde, gece saatlerinde bir marketin önünde bulunan paletler hırsızların hedefi oldu.
PALET HIRSIZLARI KAMERADA
İki şahıs, beyaz bir kamyonetle bir marketin bulunduğu bölgeye geldi.
Ardından çevreyi kolaçan eden hırsızlar, yerde bulunan paletleri kamyonete yükleyip ortadan kayboldu.
İstanbul'da palet hırsızları kamerada ViDEO