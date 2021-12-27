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    İstanbul'da palet hırsızları kamerada

    Kamyonetle gelen 2 hırsız, bir marketin önüne dizilen paketleri çalarak uzaklaştı.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 13:47
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 13:54
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    İstanbul'da palet hırsızları kamerada

    İstanbul Arnavutköy'de Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde, gece saatlerinde bir marketin önünde bulunan paletler hırsızların hedefi oldu.

    PALET HIRSIZLARI KAMERADA

    İki şahıs, beyaz bir kamyonetle bir marketin bulunduğu bölgeye geldi.

    Ardından çevreyi kolaçan eden hırsızlar, yerde bulunan paletleri kamyonete yükleyip ortadan kayboldu.

    İstanbul'da palet hırsızları kamerada ViDEO

    İstanbul da palet hırsızları kamerada #1

    İstanbul da palet hırsızları kamerada #2

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