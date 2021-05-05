İstanbul'da pandemi yurdundan çarşafla kaçmak isteyen kişi, yere düşerek can verdi

Maltepe Cezaevi'nden çıktıktan sonra yurtta karantinaya alınan Pakistan uyruklu Ali Muhtar, eklediği perde ve çarşaflara tutunarak 12. kattan aşağı inerken yere düşerek hayatını kaybetti.

Koronavirüs şüphesi bulunan Pakistan uyruklu Ali Muhtar (36) Maltepe Cezaevi'nden çıkarıldıktan sonra İl Göç İdaresi'ndeki işlemleri bitene kadar pandemi yurduna yerleştirildi.

ÇARŞAFLARLA KAÇARKEN 25 METREDEN YERE DÜŞTÜ

Muhtar, yurtta 2 gün kaldıktan sonra kaçmak için odalardan topladığı perde ve çarşafları birbirlerine bağladı. Perde ve çarşaflara tutunarak 12'inci kattaki odasının penceresinden aşağı sarkan Muhtar, 6'ıncı kata kadar indi. Muhtar, çarşafların kopması sonucu 6'ıncı kattan, yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yerde yatan Muhtar'ı gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Muhtar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcı incelemesinin ardından Muhtar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yurdun yakınında bulunan sitenin sakini, "Sabah saatleriydi, biz sese uyandık. Dışarıdan baktığımda ambulans gelmişti. Birileri bağırıyordu. Pakistan uyruklu olduğunu duydum. Bir vatandaşın yukarıdan aşağı perde sarkıtarak indiğini öğrendim" dedi.