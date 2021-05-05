Euro
10.0036
0.08%
Dolar
8.3361
0.27%
Altın
478.2
0.11%
Borsa
1.42
0.26%
Bitcoin
468.621
3.40%
EXEN Coin
34.82
22.00%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    İstanbul'da pandemi yurdundan çarşafla kaçmak isteyen kişi, yere düşerek can verdi

    Maltepe Cezaevi'nden çıktıktan sonra yurtta karantinaya alınan Pakistan uyruklu Ali Muhtar, eklediği perde ve çarşaflara tutunarak 12. kattan aşağı inerken yere düşerek hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 23:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da pandemi yurdundan çarşafla kaçmak isteyen kişi, yere düşerek can verdi

    Koronavirüs şüphesi bulunan Pakistan uyruklu Ali Muhtar (36) Maltepe Cezaevi'nden çıkarıldıktan sonra İl Göç İdaresi'ndeki işlemleri bitene kadar pandemi yurduna yerleştirildi.

    ÇARŞAFLARLA KAÇARKEN 25 METREDEN YERE DÜŞTÜ

    Muhtar, yurtta 2 gün kaldıktan sonra kaçmak için odalardan topladığı perde ve çarşafları birbirlerine bağladı. Perde ve çarşaflara tutunarak 12'inci kattaki odasının penceresinden aşağı sarkan Muhtar, 6'ıncı kata kadar indi. Muhtar, çarşafların kopması sonucu 6'ıncı kattan, yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı düştü.

    İstanbul da pandemi yurdundan çarşafla kaçmak isteyen kişi, yere düşerek can verdi #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kanlar içinde yerde yatan Muhtar'ı gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Muhtar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcı incelemesinin ardından Muhtar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

    İstanbul da pandemi yurdundan çarşafla kaçmak isteyen kişi, yere düşerek can verdi #2

    Yurdun yakınında bulunan sitenin sakini, "Sabah saatleriydi, biz sese uyandık. Dışarıdan baktığımda ambulans gelmişti. Birileri bağırıyordu. Pakistan uyruklu olduğunu duydum. Bir vatandaşın yukarıdan aşağı perde sarkıtarak indiğini öğrendim" dedi.

    İstanbul da pandemi yurdundan çarşafla kaçmak isteyen kişi, yere düşerek can verdi #3

    İstanbul da pandemi yurdundan çarşafla kaçmak isteyen kişi, yere düşerek can verdi #4

    İstanbul da pandemi yurdundan çarşafla kaçmak isteyen kişi, yere düşerek can verdi #5

    İstanbul da pandemi yurdundan çarşafla kaçmak isteyen kişi, yere düşerek can verdi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir