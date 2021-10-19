Araçla tramvayın çarpışması sonucunda, tramvay seferleri aksadı. Çarpışma anı kameralara yansıdı.

Zeytinburnu Akşemsettin-Mithatpaşa istikametindeki duraklar arasında bir araç, tramvay yoluna girdi.

Güzergahında yoluna devam etmekte olan tramvay ile panelvan tipi araç çarpıştı.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken seferler aksadı.

KAZA ANI KAMERADA

Araç ve tramvayın çarpışma anı güvenllik kamerası tarafıdnan kaydedildi.

İstanbul'da panelvan tipi araç tramvay yoluna girdi VİDEO

METRO İSTANBULDAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

















