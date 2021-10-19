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    İstanbul'da panelvan tipi araç tramvay yoluna girdi

    Araçla tramvayın çarpışması sonucunda, tramvay seferleri aksadı. Çarpışma anı kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 16:05
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    İstanbul'da panelvan tipi araç tramvay yoluna girdi

    Zeytinburnu Akşemsettin-Mithatpaşa istikametindeki duraklar arasında bir araç, tramvay yoluna girdi.

    Güzergahında yoluna devam etmekte olan tramvay ile panelvan tipi araç çarpıştı.

    Kazada ölen veya yaralanan olmazken seferler aksadı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Araç ve tramvayın çarpışma anı güvenllik kamerası tarafıdnan kaydedildi.

    İstanbul'da panelvan tipi araç tramvay yoluna girdi VİDEO

    METRO İSTANBULDAN AÇIKLAMA

    Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay  Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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