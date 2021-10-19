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- İstanbul'da panelvan tipi araç tramvay yoluna girdi
İstanbul'da panelvan tipi araç tramvay yoluna girdi
Araçla tramvayın çarpışması sonucunda, tramvay seferleri aksadı. Çarpışma anı kameralara yansıdı.
- DHA
- 19.10.2021 - 14:22
- Güncelleme : 19.10.2021 - 16:05
Zeytinburnu Akşemsettin-Mithatpaşa istikametindeki duraklar arasında bir araç, tramvay yoluna girdi.
Güzergahında yoluna devam etmekte olan tramvay ile panelvan tipi araç çarpıştı.
Kazada ölen veya yaralanan olmazken seferler aksadı.
KAZA ANI KAMERADA
Araç ve tramvayın çarpışma anı güvenllik kamerası tarafıdnan kaydedildi.
İstanbul'da panelvan tipi araç tramvay yoluna girdi VİDEO
METRO İSTANBULDAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.