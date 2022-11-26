Beşiktaş'ta, sokaktan geçenleri durdurup para isteyen bir grup, para vermeyen biri kadın 4 kişiyi darbedip, bıçakladı.

İstanbul'da Beşiktaş Çarşı Mumcu Bakkal Sokağı'nda 2 Kasım Çarşamba saat 01.30 sıralarında eğlenceden çıkan biri kadın 4 kişi, evlerine gitmek için sokakta yürürken, önlerini kesen çocuk yaştaki kızlı erkekli bir grup, kendilerinden para istedi.

Önlerini kestikleri kişilerin para vermeyeceklerini söylemeleri üzerine aralarında tartışma çıktı.

Para isteyip aniden saldırdılar

Sokak ortasındaki tartışma sürerken, para isteyen gruptakiler aniden diğer gruba saldırdı.

Ne olduğunu anlamadan saldırıya uğrayan kadın ile 3 erkek yere düşerken, çocuk yaştaki kızlı erkekli grup, tekme ve tokatlarla vurmaya başladı.

İstanbul'da para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar VİDEO

Defalarca bıçakladılar

Saldırıya uğrayan kişiler can havliyle kaçmaya çalışırken, saldıran gruptakilerden bazıları bellerinden bıçak çıkararak, defalarca sapladılar.

Yollarını kesen kişilere para vermek istemedikleri için saldırıya uğrayan kadın ile 3 erkek vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan grup yaya olarak kaçtı.

Esnaf da şikayetçi

Esnafın haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eğlence mekanlarındaki müşterileri de sık sık rahatsız ettikleri belirtilen grupla ilgili, esnafın şikayetlerine rağmen haklarında işlem yapılmadığı öğrenildi.