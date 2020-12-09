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    İstanbul'da park halinde olan cipi çekiciye yükletip çaldı

    Uzun süredir park halinde olan cipi, 'arıza yaptı' yalanıyla çekiciye yükletip Bolu'ya getiren şüpheli, polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 09.12.2020 - 12:47
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 13:16
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    İstanbul'da park halinde olan cipi çekiciye yükletip çaldı

    Bolu'da yaşayan N.G,. iş için gittiği İstanbul'da park halindeki cipi gördü.

    Bir ay sonra yeniden İstanbul'a giden N.G., aynı yerde park halinde duran cipi çalmaya karar verdi. N.G., cipi,  sürücüsünü "Aracım arıza yaptı çeker misiniz?" diyerek kandırdığı çekici ile Bolu'ya getirtti.

    ISSIZ BİR YERE BIRAKIP, ORTADAN KAYBOLDU

    Ardından da farklı bir plaka takıp, kullanmaya başladı. N.G. bir süre sonra ise cipi ıssız bir yere bırakıp, ortadan kayboldu.

    Terk edilmiş haldeki cipi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın İstanbul'dan çalındığını tespit etti.

    İstanbul da park halinde olan cipi çekiciye yükletip çaldı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Plaka Tanıma Sistemi üzerinde yapılan araştırmada, cipi Bolu'ya getiren kişinin N.G. olduğu tespit edildi.

    Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İstanbul da park halinde olan cipi çekiciye yükletip çaldı #2

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