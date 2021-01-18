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    İstanbul’da park halindeki minibüs 3 otomobile çarpıp, bahçeye uçtu

    Servis minibüsünün frenlerinin boşalması üzerine meydana gelen kazada can kaybının olmaması sevindirirken; gecekondu sahibi, “Evime ortadan da girebilirdi. Bizi de öldürebilirdi” dedi.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 07:21
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    İstanbul’da park halindeki minibüs 3 otomobile çarpıp, bahçeye uçtu

    İstanbul’un Ümraniye ilçesi Esenevler Mahallesi Çamlı Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 LYL 998 plakalı servis minibüsünün, bir anda frenleri boşaldı.

    Freni boşalan minibüs sokak üzerinde bulunan üç otomobile çarptıktan sonra sokağın sonunda bulunan gecekondunun bahçesine girdi.

    Kazanın gürültüsünü duyan çevre sakinleri sokağa döküldü.

    KISITLAMA OLASI CAN KAYBINI ÖNLEDİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Minibüsün içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokağın boş olması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi.

    Kazayı seyretmek için sokağa çıkan vatandaşlar, polis tarafından evlerin dönmeleri konusunda uyarıldı.

    İstanbul’da park halindeki minibüs 3 otomobile çarpıp, bahçeye uçtu #1

    “NASIL OLDUĞUNU GÖRMEDİK”

    Sokak üzerinde hasar gören otomobil sahibi, "Nasıl olduğunu görmedik. Sesini duyduk. Burada oturuyoruz zaten. Pert olan araç bizimki. Arabanın arka tarafı yukarı bakıyordu. Çevirmiş arabayı. Bizim aracımız diğerine çarpmış.  Arabanın zaten sol ön tekerleği bahçenin parmaklıklarını aşmış. Eğer bahçe demirleri olmasaymış hepsini alıp götürebilirmiş." dedi.

    İstanbul’da park halindeki minibüs 3 otomobile çarpıp, bahçeye uçtu #2

    "BAHÇE İÇERİSİNDE BULUNAN DEMİRLER ENGELLEDİ. HASAR BÜYÜK"

    Minibüsün sahibi ise "Sabah servise gitmek için çalıştırmıştık. Araç kızaklamış gitmiş aşağıya. Boştu araç, içerisinde kimse yoktu. Evin önünde park halindeydi." ifadelerini kullandı.

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu sahibi Yaşar Erdem "Yatma saatimiz gelmişti, yatma hazırlığı yapıyorduk.  Haberlere falan baktık, yatacaktık. Evimiz 50 cm ile kurtuldu. Ama hasarım büyük benim. Minibüsü çalıştıran arkadaşa alkol muayenesi yapılmasını istiyorum.  Normal bir insan, bu işle uğraşmaz bu saatte. Evime ortadan da girebilirdi. Bizi de öldürebilirdi. Neticede burada oturuyorduk. Koskoca demirleri yıkan minibüs, evin duvarını da yıkardı. Evin önünde bulunan elektrik direği ve bahçe içerisinde bulunan demirler engelledi. Hasar büyük." dedi.

    İstanbul’da park halindeki minibüs 3 otomobile çarpıp, bahçeye uçtu #3

    İstanbul’da park halindeki minibüs 3 otomobile çarpıp, bahçeye uçtu #4

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