İstanbul'da park halindeki su tankeri kayarak iş yerine girdi

Dikkatsizlik az daha faciaya neden oluyordu...

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Yarımburgaz Mahallesi 5. Fatih Caddesi’nde, sabah saatlerinde ilginç bir kaza yaşandı.

KAZADA TANKER VE İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Saat 08.30 sıralarında İSKİ’ye ait bir su tankeri, sürücüsü tarafından cadde üzerine park edildi ancak bir süre sonra tanker aniden hareket etti.

Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma, ardından da kapalı durumdaki bir iş yerinin kepenklerine çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TANKERİN MUAYENESİNİN BULUNMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, su tankerinde ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede tankerin muayenesinin bulunmadığını tespit etti.

''ARAÇ KENDİ KENDİNE GELDİ, BURAYA GİRDİ''

Ekipler, güvenlik önlemi aldıktan sonra tankerdeki suyun boşaltılmasını sağladı. Tanker, içindeki suyun boşaltılmasının ardından olduğu yerden vinç ile yoldan kaldırıldı.

Salih Aydın, "Ben burada oturuyordum, araç orada freni mi boşaldı ne olduysa geldi girdi buraya. Ben şoför var zannettim içinde.

Kimseye bir şey olmadı" diye konuştu. Abdullah Baydan ise, "Şoför el frenini çekti gitti, orada çay içiyordu.

Araç kendi kendine geldi, buraya girdi. Şoför baktı 'Benim aracım nerde?' dedi. Baktı ki araç gitmiş." dedi.