İstanbul'da park halindeyken kayan otomobili böyle durdurmaya çalıştılar

Kartal'da, park halindeki lüks otomobil, karla kaplanan yolda kaydı. Sahibi ve çevredekilerin otomobili durdurma çabaları kameralara yansıdı.

İstanbul Kartal'da Cumhuriyet Mahallesinde salı günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda Emrullah Alan iş yerine gelerek aracını park etti.

Kapılarını da kilitleyerek iş yerine girdi. Kısa bir zaman sonra park halindeki araç karlı yolda kendiliğinden kaymaya başladı.

Hareket halindeki aracı gören Alan ve çevredekiler koşarak lüks otomobili durdurmaya çalıştı.

ARAÇ KAYMAYA BAŞLADI, ÇEVREDEKİLER ENGELLEDİ

Yoğun uğraşlar sonucu kayan otomobil durdurulurken, park halindeki başka araçlara çarpmasını engellendi.

Otomobiline binen Emrullah Alan buzlanan yolda aracını sürmeye çalıştı. Başarılı olmayınca kendisine yardım eden kişiler tarafından tekrar yardım edilerek güvenli yere park edildi.

KAYMA ANLARI KAMERADA

Lüks otomobilin kayma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, park halindeki otomobilin bir anda kaymaya başladığı görülüyor.

Otomobilin kaydığını görenler koşarak otomobili durdurmaya çalıştıkları sırada bir kişi panikle merdivenlerden düşüyor.

"30 SANİYE İÇERİSİNDE ENGELLEDİLER"

Lüks otomobilin sahibi Emrullah Alan, "Sabah iş yerime geldiğim sırada otomobilimi park etmiştim. O esnada karşıdaki komşumuz aracının kaydığını bağırınca içeride çalışan arkadaşlarımız otomobilime müdahale ederek peşinden koşmaya başladılar. Park halindeki bir başka araca çarpmasını son 30 saniye içerisinde engellediler. Sağ olsunlar otomobilimi güvenli bir şekilde başka yere park etmiş oldum." dedi