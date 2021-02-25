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    İstanbul'da park yeri kavgası

    Pendik'te, iki kişi arasında başlayan ve iki gün süren park yeri kavgası ve onları ayırmakta güçlük çeken mahallelinin ayırma çabaları güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 10:30
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    İstanbul'da park yeri kavgası

    İstanbul'un Pendik ilçesinde, 23 Şubat günü park yeri tartışması nedeniyle iki kişi arasında kavga çıktı.

    Taraflardan biri, tartıştığı kişiyi girdiği lokantaya kadar takip etti.

    İkili arasında burada kavga çıktı. Şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

    DÜKKANDAN SOKAĞA TAŞTI

    Şahısların ikisi birden kavga esnasında yerle bir olurken, çevredekiler de dakikalarca kavgaya tutuşan şahısları ayırmakta güçlük çekti.

    Dükkan içerisinde kavga eden şahıslar, hızlarını alamayarak dükkanın dışarısında da kavgaya devam etti.

    İstanbul'da park yeri kavgası ViDEO

    İstanbul da park yeri kavgası #1

    ERTESİ GÜN YİNE BAŞLADI

    Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan kavga, bir sonraki gün tekrar başladı.

    Şahıslardan biri, yanında getirdiği kurusıkı tabanca ile diğer şahsı korkutmak istedi. Bu esnada iki şahıs da sokak ortasında tekrar birbirlerine girdi.

    İstanbul da park yeri kavgası #2

    İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki şahsı kasten yaralama sebebiyle gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Şahıslardan birinin üzerinde bulunan kurusıkı tabanca da polis tarafından ele geçirildi.

    İstanbul da park yeri kavgası #3

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan iki şahsın, hem dükkanda hem da dükkan dışında dakikalarca süren tekmeli yumruklu kavgası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde şahıslardan biri bir dükkana giriyor, diğeri de onu takip ediyor. Şahıslar dükkan içerisinde kavga etmeye başlıyor. Kavga ederken yere düşen şahısların kavgası daha sonra dükkanın dışına taşıyor.

    İstanbul da park yeri kavgası #4

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