İstanbul'da patlamada yaralandı, vücudunda yanıklar oluştu

İstanbul Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında, doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrasında evin duvarları yıkıldı ve dairede yangın çıktı.

Patlamanın etkisiyle çevreye dağılan beton parçaları, park halindeki araçlara zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı dairede olduğu belirlenen 1 kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevler çalışmaların ardından söndürüldü.

Meydana gelen patlama sonrasında olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı. Patlamanın nedeni incelemelerin ardından belli olacak.

PATLAMADAN YENİ GÖRÜNTÜLER; 'NE OLUYOR', 'YANGIN ÇIKTI'

Olay anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, şiddetli bir şekilde patlama meydana geldiği ve beton parçalarının sokağı savrulduğu anlar görülüyor.

Binanın bulunduğu sokağın sonundaki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlama sırasında çıkan ışık topu ve duyulan ses, kısa süreli panik yaşanmasına neden oluyor.

Patlamanın şiddetiyle vatandaşların 'Ne oluyor', 'Yangın çıktı' diyerek bağırdığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Patlamadan saniyeler sonra çevre sakinleri, sokağa çıkarak ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

DAİREDE TEK BAŞINA YAŞIYORMUŞ

Diğer yandan dairede yaşanan patlamada yaralanan kişinin, İran uyruklu Sepideh Talebzade olduğu ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan kadının, evde tek başına yaşadığı ve patlamada vücudunda yanıklar meydana geldiği öğrenildi.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kadının tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.