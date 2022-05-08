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İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
- 08.05.2022 - 18:46
- Güncelleme : 08.05.2022 - 18:51
İstanbul'da haftanın son günü olan pazar gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 49'lara ulaştığı görüldü.
Havadan görüntülendi
E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de hem Ankara istikameti hem Edirne istikametinde araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.
İHA'nın haberine göre trafik yoğunluğunun yaşandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.
İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı VİDEO