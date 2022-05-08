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    İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

    Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
    • 08.05.2022 - 18:46
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 18:51
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    İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

    İstanbul'da haftanın son günü olan pazar gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 49'lara ulaştığı görüldü.

    Havadan görüntülendi

    E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de hem Ankara istikameti hem Edirne istikametinde araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.

    İHA'nın haberine göre trafik yoğunluğunun yaşandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.

    İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı VİDEO

    İstanbul da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49 lara ulaştı #1

    İstanbul da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49 lara ulaştı #2

    İstanbul da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49 lara ulaştı #3

    İstanbul da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49 lara ulaştı #4


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