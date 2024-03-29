İstanbul'da pazarcı yaşlı adamı öldüren sanığın ifadesi: 'Küçük Emrah diyerek beni aşağıladı' Semt pazarında tezgahta duran 66 yaşındaki adamı silahla ateş açarak öldüren ve ekipler tarafından yakalanan saldırgan ifadesinde, "Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm” dedi.

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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde yaşanan olayda pazarcılık yapan 66 yaşındaki Salih Aka, tezgahını kurup başına geçti.

O esnada kapüşonla pazar yerinde yürüyen bir şahıs, Aka'ya silah çekip kurşun yağdırdı.

Olayın ardından saldırgan kaçarken, Aka ise ağır şekilde yaralanarak yere savruldu.

Yaşlı adam kurtarılamadı

Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı adam yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Ameliyata alınan adam, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çalıştığı iş yerinde yakayı ele verdi

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde şahsın, olaydan sonra izini kaybettirmek ve tanınmamak için üzerinde bulunan bazı kıyafetleri çöp konteynerine attığı belirlendi.

Şahsın 28 yaşındaki Mustafa İ. olduğunu tespit eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, onu çalıştığı iş yerinde kıskıvrak yakaladı.

Tutuklandı

Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek ele geçirildi.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan Mustafa İ., ifadesinin alınması ve işlemlerinin tamamlanması sonrasında sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Oğlu ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı”

Öte yandan şahsın ifadesi de ortaya çıktı.

Geçmişte S. olan soyadını İ. olarak değiştirdiği de öğrenilen katil zanlısının ifadesinde, “Salih Aka'nın oğlu Fırat Aka'nın 5 sene önce Şişli Fulya'da bir marketi vardı. Arada babası da markete geliyordu. Çalıştığı süre içerisinde Salih'in oğlu Fırat bana, ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah', ‘gel buraya' diye aşağılamalarda bulunuyordu. Babası da zaman zaman beni ezikliyordu. Fırat beni bazen kuaföre götürüyordu. Kuafördekilere ‘Şunu kırpsınlar da insana dönsün' diyerek bana hakaret ediyordu. 'Senin sıfatını s....' diyerek aşağılıyordu.

Bu durumu gururuma yediremeyip ses çıkartınca da beni darbetti. Artık canıma tak etti, işe gitmedim. Salih ve Fırat Aka kimsesiz olmamdan faydalanıp, beni işe geri getirdi. Ancak yaşadıklarım aynı şekilde devam etti. Olay günü amacım Fırat'ı öldürmekti. Tezgah açtıkları yere geldim baktım ancak Fırat'ı göremedim. Birkaç kez tur attım, Fırat'ı yine göremeyince babası Salih Aka'ya 4-5 el ateş açtım. Sonra da kaçtım, kaçarken kıyafetlerimi bir çöp konteynerine attım.” dediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)