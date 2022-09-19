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    İstanbul’da 'pes' dedirten minare yenileme anları kamerada

    Caminin minaresini yenilemek için çalışan bir grup işçi, minareden sarkıttıkları ipe tutundu ve aşağıya atlayarak parçaları yukarıya çekti.
    • 19.09.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 10:31
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    İstanbul’da 'pes' dedirten minare yenileme anları kamerada

    İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’ndeki bir caminin minaresini yenilemek için toplanan bir grup işçi, önce minareye iskele kurdu.

    İşçiler, yaptıkları işlemin ardından minarenin tepesine parçaları taşımak için ilginç bir yöntem geliştirdi.

    İskelenin tepesine bir ray sistemi kuran işçiler, aşağıya sarkıttıkları ipin ucuna yenileme yapılacak taş parçalarını bağladı.

    Canlarını hiçe saydılar

    Ardından iskelenin üst katlarına dağılan işçiler, sırayla ipe tutunarak aşağıya atladı.

    Bu sayede parçayı minarenin tepesine çıkartan işçiler, canlarını hiçe sayarak defalarca bu şekilde yukarıya taş çekti.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken işçilerin hiçbir önlem almaması ise "pes" dedirtti.

    İstanbul’da pes dedirten minare yenileme anları kamerada #1

    İstanbul’da pes dedirten minare yenileme anları kamerada #2

    İstanbul’da pes dedirten minare yenileme anları kamerada #3

    İstanbul’da pes dedirten minare yenileme anları kamerada #4

    İstanbul’da pes dedirten minare yenileme anları kamerada #5


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