Kasımpaşa’da sokağa çıkma kısıtlamasında pizzacıya gelen bir şahıs, içeride masada oturarak yemek yiyen çalışanları uyarınca tekme ve yumruklarla darbedildi.

İstanbul Kasımpaşa’da bir şahıs, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde cadde üzerindeki pizzacıya geldi.

İçeriye giren şahıs sipariş vermek istediğini söyledi.

Ancak çalışanlar, al-götür servisinin saat 20.00’den sonra olmadığını söyleyerek telefondan veya internetten sipariş vermesi gerektiğini belirtti.

İstanbul'da pizzacıda sipariş kavgası VİDEO

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine duruma sinirlenen şahıs çalışanlara, masada oturup yemek yemelerinin yasak olduğunu söyledi.

O andan itibaren başlayan tartışma yerini tekme ve yumruklu kavgaya bıraktı.

Çalışanların saldırdığı şahıs, köşeye sıkıştırılarak dakikalarca darbedildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kavga esnasında çalışanlardan biri, eline aldığı peçete kutusunu şahsa fırlattı.

Kavganın ardından şahıs, iş yerinden çıkarak kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.