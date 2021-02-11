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    İstanbul'da pizzacıda sipariş kavgası

    Kasımpaşa’da sokağa çıkma kısıtlamasında pizzacıya gelen bir şahıs, içeride masada oturarak yemek yiyen çalışanları uyarınca tekme ve yumruklarla darbedildi.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 10:19
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    İstanbul'da pizzacıda sipariş kavgası

    İstanbul Kasımpaşa’da bir şahıs, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde cadde üzerindeki pizzacıya geldi.

    İçeriye giren şahıs sipariş vermek istediğini söyledi.

    Ancak çalışanlar, al-götür servisinin saat 20.00’den sonra olmadığını söyleyerek telefondan veya internetten sipariş vermesi gerektiğini belirtti.

    İstanbul'da pizzacıda sipariş kavgası VİDEO

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Bunun üzerine duruma sinirlenen şahıs çalışanlara, masada oturup yemek yemelerinin yasak olduğunu söyledi.

    O andan itibaren başlayan tartışma yerini tekme ve yumruklu kavgaya bıraktı.

    Çalışanların saldırdığı şahıs, köşeye sıkıştırılarak dakikalarca darbedildi.

    İstanbul da pizzacıda sipariş kavgası #1

    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Kavga esnasında çalışanlardan biri, eline aldığı peçete kutusunu şahsa fırlattı.

    Kavganın ardından şahıs, iş yerinden çıkarak kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    İstanbul da pizzacıda sipariş kavgası #2

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