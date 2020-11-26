Euro
9.503
0.23%
Dolar
7.9583
0.08%
Altın
463.83
0.4%
Borsa
1.325
0%
Bitcoin
150.658
-1.03%
EXEN Coin
10.87
-1.71%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    İstanbul'da PKK operasyonları

    İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yöneliki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • İHA
    • 26.11.2020 - 03:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da PKK operasyonları

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 28 adrese 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken baskın yapılan adreslerde arama yapıldı. Adreslerde bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul da PKK operasyonları #1

    Öte yandan operasyon düzenlenen bir diğer adres ise Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde bir adres oldu.

    Ekipler evde yapılan arama sonrası 1 şüpheli şahsı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

    İstanbul da PKK operasyonları #2

    İstanbul da PKK operasyonları #3

    İstanbul da PKK operasyonları #4

    İstanbul da PKK operasyonları #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir