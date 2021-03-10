Kentteki 9 ilçede, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunarak geçmiş tarihlerde el yapımı patlayıcılı (EYP) ve molotofkokteyli birçok eyleme katıldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 ilçedeki 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı VİDEO