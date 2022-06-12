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    İstanbul'da 'polis aracını' videoya çeken 4 Pakistanlı yakalandı

    Sosyal medyada polis otosunun önünden geçtikleri sırada dikkat çeken hareketler sergileyen 4 şahıs, sınır dışı edilecek.
    • 12.06.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 12:05
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    İstanbul'da 'polis aracını' videoya çeken 4 Pakistanlı yakalandı

    İstanbul polisi, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

    Çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu 4 şahsın, polis aracının önünden geçerken uygunsuz hareketler yaparak o anları kendi hesaplarında yayınladıkları tespit edildi.

    Sınır dışı edilecekler

    AA'nın haberine göre; kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu K.M, M.S, A.Z. ve B.A. dün Başakşehir'de yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    İstanbul'da 'polis aracını' videoya çeken 4 Pakistanlı yakalandı ViDEO

    İstanbul da polis aracını videoya çeken 4 Pakistanlı yakalandı #1

    İstanbul da polis aracını videoya çeken 4 Pakistanlı yakalandı #2

    İstanbul da polis aracını videoya çeken 4 Pakistanlı yakalandı #3


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