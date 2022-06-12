İstanbul'da 'polis aracını' videoya çeken 4 Pakistanlı yakalandı

Sosyal medyada polis otosunun önünden geçtikleri sırada dikkat çeken hareketler sergileyen 4 şahıs, sınır dışı edilecek.

İstanbul polisi, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu 4 şahsın, polis aracının önünden geçerken uygunsuz hareketler yaparak o anları kendi hesaplarında yayınladıkları tespit edildi.

Sınır dışı edilecekler

AA'nın haberine göre; kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu K.M, M.S, A.Z. ve B.A. dün Başakşehir'de yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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