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İstanbul'da polis baskınını farketmeyen kumarbazlar oyuna devam etti

İstanbul'da polis baskınını farketmeyen kumarbazlar oyuna devam etti

Sancaktepe’de daha önceden mühürlenen iş yerinde kumar oynatılması üzerine polis ikinci kez baskın yaptı. Şahıslar, baskın anında içeriye giren kişinin polis olduğunu fark etmeyerek kumara devam etti.