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- İstanbul'da polis baskınını farketmeyen kumarbazlar oyuna devam etti
İstanbul'da polis baskınını farketmeyen kumarbazlar oyuna devam etti
- İHA
- 31.03.2021 - 14:55
- Güncelleme : 31.03.2021 - 15:47
İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri, harekete geçti.
Baskın yapılan adreste toplamda 9 kişi olduğu görülürken, 5 kişinin kumar oynadığı anlaşıldı.
POLİSİN GELDİĞİNİ FARK ETMEYİP KUMAR OYNAMAYA DEVAM ETTİLER
İçeride kumar oynayan şahıslar, iş yerine giren kişilerin polis olduğunu fark etmeyerek kumara bir süre daha devam etti.
İskambil kağıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 100 TL para ele geçirildi. İş yeri sorumlusu E.D. isimli şahıs hakkında “kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.
İş yerinde bulunan şahıslara “5236 Sayılı Kanun'a muhalefet” ve “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet” suçlarından toplamda 39 bin 182 TL para cezası kesildi.
İstanbul'da polis baskınını farketmeyen kumarbazlar oyuna devam etti
DAHA ÖNCE DE MÜHÜRLENMESİNE RAĞMEN GİRİŞ İÇİN AYRI BİR KAPI YAPILDI
Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
Öte yandan iş yerinin, daha önceden mühürlendiği ve mekana giriş yapmak için ayrı bir kapı açıldığı anlaşıldı.