İstanbul'da polis merkezinden hırsızlık yapan karakol amiri tutuklandı

Polis merkezindeki adli emanette bulunan para ve uyuşturucu maddeleri çalan karakol amiri, "Bende kleptomani (çalma hastalığı) var" diyerek kendini savundu.

İstanbul’da bulunan bir polis merkezinde, adli emanette muhafaza altında bulunan para ve uyuşturucu maddelerin eksik olduğu tespit edildi.

Tespitin ardından durum karakol amirine bildirildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Karakol amiri komiser S.P'nin polis memurlarına, "Eksik olan para ve uyuşturucu maddeyi ben tamamlayacağım konuyu siz kapatın" demesi üzerine durumdan şüphelenen memurlar karakolun güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ŞÜPHELİ KARAKOL AMİRİ ÇIKTI

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis memurları, para ve uyuşturucu maddeleri alan kişinin karakol amirleri komiser S. P., olduğunu, dolaplardaki kıyafetlerde bulunan cüzdanlarından da paralarını aldığını gördü.

"ÇALMA HASTALIĞIM VAR"

Durumun ilçe emniyet müdürüne bildirilmesinin ardından karakol amiri S. P., gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne teslim edilen komiser S. P.’nin ifadesinde, “Bende kleptomani (çalma hastalığı) var." dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

S. P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. S.P'nin, daha önce görev yaptığı yerlerde çalışanların da onun benzer hırsızlıklar yaptığı konusunda çeşitli ifadeler verdikleri öğrenildi.