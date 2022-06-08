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    İstanbul'da polis merkezine uyuşturucu sokmak isteyen avukata gözaltı

    Kadın avukat, polis merkezinde uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan şüpheliyi ziyarete gitti. "Hem avukatıyım hem de sevgilisiyim, dedi. Getirdiği yiyeceklerin içinden uyuşturucu çıktı.
    • 08.06.2022 - 21:56
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    İstanbul'da polis merkezine uyuşturucu sokmak isteyen avukata gözaltı

    İstanbul Esenyurt'ta bir şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan polis tarafından yakalandı ve Esenyurt Polis Merkezi’nde gözaltına alındı.

    İstanbul Barosu'na kayıtlı kadın avukat, 3 Haziran günü Esenyurt Polis Merkezi'nde gözaltında bulunan şüpheli erkeğin yanına gitti. Görevli polis memurlarına şüpheli için "Hem sevgilisiyim hem de avukatıyım" dedi.

    Getirdiği yiyeceklerin içinde uyuşturucu çıktı

    Avukat müvekkiline yiyecek bir şeyler getirdiğini ve bu yüzden görüşmek istediğini söyledi. Polis memurları yiyecekleri teker teker inceledi. Polis memurları, kadın avukatın getirdiği rulo şeklindeki çikolata kutusunda bir kağıt parçasına sarılı 2,4 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu.

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kadın avukat olay yerinde gözaltına alındı.

    Serbest bırakıldı

    AA'nın haberine göre, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ancak hakimlik ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul da polis merkezine uyuşturucu sokmak isteyen avukata gözaltı #1


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